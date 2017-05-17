Путин: «Я объявлю Лаврову выговор»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвинения в сторону президента США Дональда Трампа в передаче секретных сведений России. Его цитирует Интерфакс.

По его мнению, в США «развивается политическая шизофрения». Ситуацию в США под антироссийскими лозунгами «раскачивают либо тупые, либо нечистоплотные люди», заявил Путин.

«Кстати говоря, я сегодня уже с Лавровым разговаривал, придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», – добавил Путин.

Российский президент предложил предоставить Сенату США записи беседы Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он уточнил, что это будет возможно, если администрация президента США одобрит такой шаг.