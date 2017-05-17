Саргсян уволил министра

Указом президента Армении Сержа Саргсяна от 17 мая Арпине Ованнисян освобождена от должности министра юстиции Армении.
Об этом Новости-Армения сообщили в пресс-службе главы Армении.
Указом президента Армении Сержа Саргсяна от 17 мая Арпине Ованнисян освобождена от должности министра юстиции Армении.
Об этом Новости-Армения сообщили в пресс-службе главы Армении.
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