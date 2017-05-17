Подписаться на уведомления
 

Представитель Трампа встретился с сирийскими курдами

 

Представитель президента США в коалиции против радикальной группировки "Исламское государство" Бретт Макгерк в сопровождении представителей Госдепартамента США прибыл на север Сирии в районы, подконтрольные курдам, сообщает РИА Новости со ссылкой на курдское агентство Firat.

Первой остановкой Макгерка был город Айн-Иса. По сообщению агентства, американская делегация впервые встретилась с должностными лицами Гражданской ассамблеи Ракки (самопровозглашенная курдами структура для управления провинцией Ракка после освобождения от ИГ).

Кроме того, по данным агентства, сегодня американская делегация встретится с командующими "Сирийских демократических сил" (SDF) и YPG. Ожидается, что на этом заседании будет оценена успешность операции по освобождению Ракки и применения тяжелого вооружения, предоставленного США YPG.

Курдские отряды, в том числе ополчение YPG, являются основой "Сирийских демократических сил" (SDF). При поддержке американской авиации и спецназа они ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от ИГ. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Это, в свою очередь, вызывало острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с террористической организацией ПКК. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической. На встрече с президентом Турции Эрдоганом Дональд Трамп заявил о поддержке в борьбе с ПКК.

494 просмотров


Старости
«Немного выдержки, и Азербайджан сможет сделать безошибочный выбор»
«Немного выдержки, и Азербайджан сможет сделать безошибочный выбор» комментирует Ричард Хигот
Наша погода
Сегодня 16° / 12°
18 Май 20° / 14°
19 Май 23° / 15°
20 Май 26° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8905 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Азербайджан завоевал еще одну медаль в легкой атлетике обновлено
Во Франции сформировано новое правительство
Обломки пропавшего самолета обнаружили в Бермудском треугольнике
В Баку закрывают один из проспектов
Госкомстат о доходе населения
«Мафия мертвечины», или Колбаса за 2 маната
Брат и сестра завоевали для Азербайджана еще одну медаль Haqqin.az c полей Исламиады
Представитель Трампа встретился с сирийскими курдами
Сумасшедший иракский болельщик зажигает на Исламиаде в Баку видео
Саргсян уволил министра
Путин: «Я объявлю Лаврову выговор»
Президент Южной Кореи о возможной войне с Пхеньяном
Сын писателя приговорен к девяти годам Haqqin.az из зала суда
Челси Мэннинг вышла на свободу
Камера спасла журналиста от пули снайпера ИГИЛ видео
Иностранные агенты готовят смену режима в ЮАР
Два финалиста и одна бронза Азербайджана в боксе Haqqin.az с полей Исламиады
Госкомстат о росте цен в Азербайджане
Тбилиси вызвал на ковер посла Евросоюза Дипломатический скандал
Мэй о передаче Трампом секретных данных Лаврову
В Швеции сожгли лагеря беженцев
Руслан Лунев заработал свое пятое золото на Исламиаде И 675 тысяч манатов
Лейлу и Арифа Юнус доставят в суд принудительно
Полковник МНБ скажет всю правду только на закрытом заседании Haqqin.az из зала суда
Председатель ОБСЕ едет в Баку и Ереван
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться