«Мафия мертвечины», или Колбаса за 2 маната

В последнее время в Азербайджане все чаще появляется информация о реализации через торговую сеть и производственные цеха мяса павших животных. Сообщается, что «мафия мертвечины» снабжает этим мясом в основном колбасно-сосисочные цеха.

В Дашкесанском районе недавно было обнаружено 6 тонн ослятины, конины и другого мяса павшего скота, принадлежащего ООО Elba. Выяснилось, что мертвечина предназначалась для производства колбасы и сосисок, а также для отправки в донерные города Баку и других районов.

По информации Государственной ветеринарной службы, только в апреле и мае было обнаружено 12 складов и цехов, где хранилось и использовалось мясо мертвых животных. Было изъято несколько тонн мертвечины.

Исследования Республиканской ветеринарной лаборатории показали, что все изъятое мясо опасно для здоровья человека.

Одним из главных мест реализации мертвечины оказался рынок «8-й километр». Здесь наряду с мясом, происхождение которого неизвестно, продаются дешевые колбасы и сосиски, причем в антисанитарных условиях.

Полкило колбасы стоит на этом рынке примерно 2 маната, а продавцы уверяют, что это «чистая говядина» с Кешлинского мясокомбината. При этом они все отказывались назвать адрес мясокомбината. На самой колбасе адреса производителя также не указано.

По словам продавцов, основными покупателями этой колбасы являются рабочие с ближайших строек.

Haqqin.az попытался обратиться в фирмы по производству колбас и сосисок. Выяснилось, что некоторые номера телефонов, указанные на продукции этих фирм, не существуют. А там, куда все же удалось дозвониться, заявили, что сырое мясо поступает из-за границы.

Так, менеджер компании Sevimli dad Натаван Исмаилова сообщила, что к ним мясо доставляется в основном из Украины, хотя используется и местное. Правда, источник поступления азербайджанского мяса она тоже не назвала. Исмаилова отметила, что информация об использовании мертвечины, которую распространяют в СМИ, заметно ударила по компании – продукцию стали покупать меньше.

Исполнительный директор компании Ovçular Назим Кязымов заявил, что они покупают мясо в Молдове, Украине, Индии и Бразилии, а местное мясо используют крайне редко.

«Местное сырье мы берем у компании Səhliyalı. У них есть своя ферма и имеются соответствующие сертификаты. На все используемое нами мясо у нас есть документация. Наши продажи не снизились. У нас постоянные клиенты, которые знают о качестве нашей продукции».

Глава Союза свободных потребителей (ССП) Азербайджана Эюб Гусейнов сообщил haqqin.az, что возглавляемая им организация уже 20 лет борется с «мафией мертвых животных».

«Мы сообщаем об этом во все государственные органы. Увы, никто не выявляет покупателей мертвечины. Куда они везут это мясо – неизвестно».

Э.Гусейнов также отметил, что весной прошлого года правоохранительные органы предприняли ряд масштабных мероприятий для борьбы с мясной мафией. Однако этого недостаточно. Руководитель ССП считает, что должны значительно увеличены штрафы. А для этого надо внести изменения в законодательство.

«По нынешним законам можно продавать даже собачатину, - добавил Э.Гусейнов, – пробелы в законодательстве этому способствуют. Кроме того, сотрудники Министерства сельского хозяйства утверждают, что можно продавать и мертвечину при условии, что это указано в документации к этому мясу».

Проблему обсуждают и в Милли Меджлисе. Депутат Фазиль Мустафа считает, что в распространении опасного мяса виноваты не столько продавцы, сколько заказчики и производители. «Общественность должна помогать полиции выявлять подобные факты», - отметил он.