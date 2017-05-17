В Баку закрывают один из проспектов

Сегодня ночью в Баку будет ограничено движение на проспекте Хатаи.
После 22:00 на проспекте будут наносить разметку, освежать «зебры» для пешеходов. Работы будут завершены к утру.
Сегодня ночью в Баку будет ограничено движение на проспекте Хатаи.
После 22:00 на проспекте будут наносить разметку, освежать «зебры» для пешеходов. Работы будут завершены к утру.
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