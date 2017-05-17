Обломки пропавшего самолета обнаружили в Бермудском треугольнике

Береговая охрана США пока не может найти тела пассажиров частного самолета после обнаружения его обломков у Багамских островов, сообщает в среду телеканал CNN, передает Интерфакс.

На борту самолета находились основатель и генеральный директор занимающейся организацией мероприятий компании Skylight Group Дженнифер Блумин с двумя детьми и пилот Натан Ульрих.

Самолет вылетел из Пуэрто-Рико 15 мая, 16 мая связь с ним была потеряна, и воздушное судно исчезло с радаров в районе Бермудского треугольника.