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Во Франции сформировано новое правительство

 

Состав нового кабинета министров, который будет работать под руководством премьера Эдуара Филиппа, официально объявлен генеральным секретарем Елисейского дворца Алекси Колером, передает РИА Новости.

Пост главы МВД получил мэр города Лион, социалист Жерар Коллон. Новым министром иностранных дел Франции стал экс-глава министерства обороны Жан-Ив Ле Дриан. Военное ведомство возглавит женщина — евродепутат Сильви Гулар.

Первое заседание нового кабинета министров Франции пройдет в 11:00 в четверг, 18 мая.

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