Оккупационная армия Карабаха выступила с заявлением, что армянская армия прибегла в ночь на 17 мая к превентивным мерам якобы в ответ на проявленную азербайджанскими ВС активность.

Как сообщает Новости-Армения со ссылкой на пресс-службу «министерства обороны «НКР», «по достоверным данным соответствующих служб МО, в результате этого азербайджанская сторона понесла потери».

»Армия обороны «НКР» даже представила видеозапись действий.

Спустя некоторое время Министерство обороны Азербайджана выступило с ответным заявлением.

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянских СМИ о потерях азербайджанской стороны в результате обстрела минувшей ночью.

«Армянская сторона распространила информацию и опубликовало видеозапись, на которой обстреливаются населенные пункты и позиции Азербайджана, - сообщает сайт ведомства. - Сегодня утром Министерство обороны осообщило об интенсивном минометном обстреле со стороны армян наших населенных пунктов и позиций в направлении Агдама.

Распространив видео, армянская сторона в очередной раз подтвердила, что регулярно обстреливает не только наши позиции, но и населенные пункты с мирными жителями.

Министерство обороны сообщает, что у Азербайджана нет людских потерь, боевой технике урон не нанесен».