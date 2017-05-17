Алиевы на выставках в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева в среду посетили 23-ю Азербайджанскую международную выставку пищевой промышленности WorldFood Azerbaijan 2017 и 11-ю Азербайджанскую международную выставку сельского хозяйства CaspianAgro-2017, сообщает сайт главы государства.
Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов проинформировал Ильхама Алиева о том, что в выставках принимает участие 331 компания из 28 стран мира. 70% экспозиции выставки составляют иностранные компании, 30% - местные.