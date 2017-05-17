Евросоюз отменил визы для Украины

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни и представитель председательствующей в Евросоюзе Мальты в среду подписали законодательное решение о введении безвизового режима для граждан Украины, передает Интерфакс.
На церемонии подписания документа в Страсбурге присутствовал и президент Украины Петр Порошенко.
Таким образом, безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу через 20 дней после опубликования данного документа.
По информации агентства, публикация этого решения состоится вечером в среду.