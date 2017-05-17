Литва предоставила убежище геям из Чечни

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что в республику прибыли два жителя Чечни, подвергавшиеся там преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, передает Интерфакс.

"Могу подтвердить, что мы выдали визы двум приехавшим из Чечни, которые подверглись преследованиям из-за сексуальной ориентации", - сказал министр агентству BNS.

Линкявичюс не стал подробно комментировать приезд этих людей, отметив, что Литва является одной из первых стран в ЕС, которая приняла подвергавшихся преследованиям геев, и она координирует эти действия с союзниками на Западе.

Ранее в СМИ появились сообщения о преследовании в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, однако глава Чечни Рамзан Кадыров отверг эти обвинения.