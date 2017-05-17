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Над Ереваном вывесили флаг ЛГБТ

 

В Армении проводятся акции, приуроченные к так называемому «международному дню борьбы против гомофобии, трансофобии и бифобии». В течение недели пройдут различные мероприятия с целью привлечь внимание общественности к проблемам ЛГБТ-сообщества, сообщает EurasiaDaily.

К акции присоединилось также посольство Великобритании в Ереване. С утра над зданием диппредставительства развевается радужный флаг — символ ЛГБТ.

Действия посольства вызвали возмущение армянской общественности, которая считает, что посольство тем самым осуществляет пропаганду гомосексуализма. В частности, организаторы акции, члены общественного движения «Во имя закона» заявляют, что иностранное диппредставительство открыто отстаивает интересы сексуальных меньшинств. 

«Посольство той или иной страны, конечно, на своей территории имеет право использовать символику, но - символику исключительно тех организаций, членом которой является данное государство — ООН, ЕС и т. д.», — сказала в беседе с VERELQ представитель движения «Во имя закона» Цовинар Костанян.

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