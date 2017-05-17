США потребовали от Мадуро вернуться к демократии

Совет Безопасности ООН должен добиться от президента Венесуэлы Николаса Мадуро возврата к демократии, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, передает РИА Новости.

СБ ООН в среду по инициативе США проведет неформальное заседание по ситуации в Венесуэле — впервые с начала протестов и беспорядков в стране.

"Венесуэла на грани гуманитарного кризиса", — говорится в заявлении Хейли, распространенном миссией США.

Она обратила внимание на аресты и убийства протестующих, недоступность медицины и нехватку продовольствия и медицинских средств в больницах.

"Ради народа Венесуэлы и безопасности региона мы должны работать и обеспечить, чтобы Мадуро положил конец этому насилию и подавлению и восстановил демократию", — сказано в заявлении Хейли.