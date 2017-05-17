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Нефть резко подорожала

 

Цены на нефть подскочили до максимального уровня с конца апреля на данных о снижении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени увеличилась на 93 цента (1,80%) - до $52,58 за баррель. Ранее котировки повышались до максимальных с 21 апреля $52,61 за баррель. Цена на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 70 центов (1,44%) - до $49,36 за баррель.

Согласно данным Министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране упали на 1,75 млн баррелей за прошлую неделю, бензина - на 413 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,94 млн баррелей.

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