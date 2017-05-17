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Конгрессмен-демократ призвал к импичменту Трампа видео

 

Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин заявил о необходимости начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Видеозапись выступления опубликована в Twitter-аккаунте телеканала C-Span, передает РИА Новости.

"Призываю к импичменту президента Соединенных Штатов Америки за препятствование правосудию", — подчеркнул Грин.

Демократ отметил, что не преследует какие-либо политические цели, а верит в "великие идеалы", за которые выступают США, и уверен, что "никто не может стоять выше закона, включая президента". В данный момент, по мнению конгрессмена, демократия в стране находится "под угрозой".

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