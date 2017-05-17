Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин заявил о необходимости начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Видеозапись выступления опубликована в Twitter-аккаунте телеканала C-Span, передает РИА Новости.
CLIP: @RepAlGreen: "I rise today...to call for the impeachment of the President of the United States of America for obstruction of justice." pic.twitter.com/k3OMGcZbEF— CSPAN (@cspan) 17 мая 2017 г.
"Призываю к импичменту президента Соединенных Штатов Америки за препятствование правосудию", — подчеркнул Грин.
Демократ отметил, что не преследует какие-либо политические цели, а верит в "великие идеалы", за которые выступают США, и уверен, что "никто не может стоять выше закона, включая президента". В данный момент, по мнению конгрессмена, демократия в стране находится "под угрозой".