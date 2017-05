Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин заявил о необходимости начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Видеозапись выступления опубликована в Twitter-аккаунте телеканала C-Span, передает РИА Новости.

CLIP: @RepAlGreen: "I rise today...to call for the impeachment of the President of the United States of America for obstruction of justice." pic.twitter.com/k3OMGcZbEF