Ситуация на линии фронта в последние дни заметно обострилась. Армянская сторона вновь, как и в апреле 2016 года, начала обстрелы азербайджанских населенных пунктов. К счастью, пока обходится без жертв. На этом фоне в Армении все чаще стали говорить о неизбежности войны, отмечая при этом безусловное превосходство Азербайджана в высокоточном современном вооружении.

Кроме того, как пишет ереванская газета «Жоховурд», в армянской армии ожидается новая волна увольнений командиров, вызванная серией смертельных случаев в ВС Армении. Масштабная чистка командного состава в вооруженных силах в преддверии «кажущейся неизбежной новой войны» безусловно подрывает боевой дух в армянской армии.

После прошлогодней эскалации Армения всеми силами пыталась добиться внедрения механизмов расследования инцидентов с тем, чтобы укрепить статус-кво и создать фактически зафиксированные международными наблюдателями новые границы внутри Азербайджана. Желание армянской стороны «посредством механизмов ОБСЕ стабилизировать линию соприкосновения» было настолько велико, что об этом говорили и политологи, и чиновники, и представители сепаратистов. Армения даже предлагала использовать "орбитальные возможности" для пресечения войны в Карабахе.

Но не получилось. В Азербайджане заявили, что размещение на линии соприкосновения войск наблюдателей ОБСЕ до вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель может привести к укреплению статус-кво и затягиванию конфликта. Азербайджан не может пойти на этот шаг, который в целом противоречит целям Минского процесса. Таким образом Баку успешно справился с этими попытками, что только усилило страх войны в Армении.

И применение 15 мая Азербайджаном высокоточной ракеты Spike (кстати, согласно справочникам по экспортным поставкам, стоимость ракеты составляет около $200000), в результате чего был уничтожен армянский зенитно-ракетный комплекс «Оса», оптимизма в Армении не добавило.

Как пишет по этому поводу армянский аналитик Саргис Арцруни, основные отклики государственных и политических деятелей, отправившихся после четырехдневной войны на передовую солидарно восхищенные – мы извлекли уроки из этой войны, были осуществлены и продолжают осуществляться необходимые работы, противник не осмелится начать против нас войну: «Однако, да простят мне эти слова, все это больше похоже на пропаганду, которая если даже и реальна по части проделанной работы, то как минимум ставится под сомнение информацией, поступающей с той же передовой линии».

По мнению Арцруни, Азербайджан готовится к войне, и кажущаяся почти неизбежной война будет иметь совершенно иной – новый характер. «Абсолютно не ставится под сомнение боеспособность нашей армии, стойкость солдат, преданность офицеров, и даже проделанная за последний год огромная работа, однако все это может испариться, потому что в политике, дипломатии мы упорно не извлекаем уроков и не устраняем тех причин, которые в прошлом году стали причиной развязывания войны».

Касаясь уничтоженного ЗРК «Оса», армянский аналитик отмечает, что проблема не только в том, что Армения потеряла средство ПВО. «Нас больше должно беспокоить то обстоятельство, что азербайджанцы для его уничтожения применили современную ракету. Это означает, что противник не только вооружается посредством русских, но и с их помощью быстро усваивает искусство владения современным оружием» (отметим, что ракета Spike израильского производства – Ред.)

«Азербайджан готовится к новой войне, и следующая война будет войной сверхточной военной техники. Наверное, понятно, что в подобных войнах нельзя уповать только на храбрость солдат и преданность офицеров. Самая большая трагедия в том, что наша внешняя политика не извлекла никаких существенных уроков из четырехдневной войны, и своей некачественностью попросту способствует развязыванию новой.

Силы нашей дипломатии хватает на то, чтобы погрязший в коррупции Хачатуров уселся в кресло генсека ОДКБ, но по сути, мы не можем преодолеть «верноподданничество» России и молча следим за тем, как Россия вооружает Азербайджан, и даже в Ереване предоставляем площадку пропагандистским эмиссарам Кремля, которые с цинизмом обосновывают российско-азербайджанское сотрудничество. Большего неуважения к памяти жертв четырехдневной войны невозможно и представить.

Четырехдневная война была развязана потому, что реальные усилия к достижению мира были заменены российскими односторонними, сепаратными инициативами. В прошлом месяце Москва попыталась восстановить трехсторонний формат урегулирования, и Налбандян поспешил в Москву. И не столь важно – по принуждению или по просьбе Лаврова, потому что возрождается некий формат, который содержит в себе серьезный риск возобновления войны. Этому способствует и наша безликая внешняя политика, которая несет ответственность за жертвы четырехдневной войны и будет нести ответственность за все те потери, которые у нас будут в кажущейся неизбежной новой войне», - написал Арцруни.

Комментируя haqqin.az нынешнюю ситуацию, военный эксперт полковник Шаир Рамалданов согласился с тем, что в Армении есть страх войны. «Он всегда был. В Армении понимают, что они – оккупанты, захватившие территорию соседней страны, воспользовавшись неопределенностью, возникшей во время распада СССР. Каждый армянский президент, да и в целом, армянское общество понимало и понимает, что в любой момент Азербайджан может начать освободительную войну в Карабахе», - подчеркнул собеседник.

По мнению Рамалданова, беспокойство и страх в Армении увеличились после апреля 2016 года, когда Азербайджан показал серьезное превосходство в вооружении.

«Президент Ильхам Алиев не раз говорил, что Азербайджан готов освободить территории и наше терпение на исходе. Наша мощь не оставит от противника камня на камне. Хочу напомнить, что и первый вице-президент Мехрибан Алиева обращалась к армянским матерям. Это серьезные предупреждения. Так что, повторю слова главы азербайджанского государства: «Если армянский солдат не хочет умирать – пусть покинет территорию Азербайджана», - отметил Рамалданов.

Эксперт напомнил, что и руководство Минобороны, сам министр Закир Гасанов, неоднократно заявляли, что любая агрессия противника должна быть пресечена и на один выстрел азербайджанские вооруженные силы будут отвечать в стократном размере.

«Любая военная техника, насыщающая передний край линии соприкосновения, может быть уничтожена. Это и показала азербайджанская армия одним точным ударом уничтожившая ЗРК «Оса». Одновременно это еще и показатель мощи армии. И если начнется контрнаступление, то вся техника противника будет быстро уничтожена по всей линии фронта», - подчеркнул полковник Рамалданов.