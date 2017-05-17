Олимпийский чемпион Рио-2016 Радик Исаев тоже выиграл золото бакинской Исламиады.

В финале он победил Дмитрия Шокина из Узбекистана.

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Во второй день соревнований по таэквондо на Исламиаде сборная Азербайджана уже завоевала три золота и одно серебро.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Патима Абакарова (49 кг), Айхан Тагизаде (68 кг) и Милад Беиги Харчегани (80 кг). В финальных поединках они победили соответственно Айнур Есбергенову (Казахстан), Сеидхусейна Эхсанипетруди (Иран) и Юнуса Сары (Турция).

Фарида Азизова (67 кг) стала серебряным призером, уступив в финале Нур Татар из Турции.

Золотую медаль сегодня может выиграть и наш олимпийский чемпион Радик Исаев (свыше 87 кг). Он уже вышел в финал.

Напомним, что вчера Япрак Эриш выиграла золото, а Гашим Магомедов – серебро.