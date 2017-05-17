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Польские ВВС перехватили российский самолет-разведчик

 

Польские истребители перехватили над Балтикой российский самолет-разведчик, заявил пресс-секретарь ВВС Польши Марек Квятек в эфире польского телевидения, сообщает РИА Новости.

По его словам, происшествие случилось 15 мая.

"Пилоты самолетов F-16 получили сигнал тревоги о неопознанном самолете, который летел с выключенным транспондером и не отвечал на попытки наладить радиосвязь", — сказал Квятек.

"В воздух была поднята дежурная пара истребителей, которая идентифицировала российский самолет Ил-20М, летящий в сторону Калининграда", — добавил он.

Ил-20М — самолёт радиотехнической разведки. Эксплуатировать самолет-разведчик Ил-20, созданный на базе пассажирского самолета Ил-18, начали в 1969 году.

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