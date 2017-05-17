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Трамп пожаловался на предвзятое отношение СМИ

 

Президент США Дональд Трамп пожаловался на критическое отношение к нему американских СМИ. Об этом сообщает Associated Press.

«Посмотрите на то, как меня изображали в последнее время, особенно в средствах массовой информации», — сказал Трамп, обращаясь к выпускникам Академии береговой охраны, расположенной в штате Коннектикут.

«Ни к одному политику в истории, могу за это поручиться, не относились хуже или более несправедливо. Но вы не можете позволить критикам и скептикам встать на пути вашей мечты (...) Чем справедливее ваши поступки, тем с большим противодействием вы сталкиваетесь», — заявил американский лидер.

6 мая ведущие американские телеканалы — CBS, ABC и NBC — поддержали позицию канала CNN, который ранее отказался транслировать 30-секундный рекламный ролик First 100 Days об успехах администрации президента США Дональда Трампа за первые 100 дней в должности.

Двумя днями ранее сообщалось, что сторонники Дональда Трампа назвали цензурой отказ канала CNN показать рекламный ролик, посвященный 100 дням его президентства. «Верные сторонники президента Трампа знают правду: господствующие СМИ вводят в заблуждение, дезинформируют, обманывают и отвлекают. CNN воплощает в себе смысл поддельных новостей и доказал это, отклонив нашу платную рекламную кампанию», — говорится в заявлении представителя кампании Трампа Майкла Гласнера.

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