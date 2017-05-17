МВД Азербайджана и Haqqin.az обсуждают в Вене торговлю людьми

17 мая в венском отеле «Империал Ридинг Скулл» собрались представители правоохранительных органов, СМИ, правозащитных организаций и различные эксперты из шести стран: Албании, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Пакистана и Турции.

Основная цель – обсуждение борьбы с торговлей людьми и роль СМИ в освещении этой проблемы.

С виду логическая цепочка при перечислении стран-участниц конференции не прослеживается, однако именно эти страны участвуют в проекте по борьбе с торговлей людьми, реализуемом Международным центром по подготовке миграционной политики (İCMPD), финансируемого со стороны Евросоюза.

Сенсация на сексе

Вводная часть конференции всецело была посвящена выступлениям модераторов, которые раскрыли проблему освещения темы торговли людьми в СМИ и тому, что в большинстве своем журналисты путают такие понятия как торговля людьми, проституция и незаконное перемещение людей. В СМИ, порой ради сенсации, преувеличиваются факты, а порой и вовсе дается ложная информация ради повышения их читаемости.

В своей приветственной речи директор İCMPD Майкл Шпинделеггер и директор по международному сотрудничеству и развитию Европейской Комиссии Черри Робертс отметили, что торговля людьми давно превратилась в глобальную проблему, которую нельзя рассматривать лишь в контексте отдельных стран. Для борьбы с этим вызовом необходимо объединить усилия правоохранительных органов, медиа и правозащитных организаций.

Основная проблема здесь заключается еще и в том, что общественность информирована о торговле людьми крайне мало, и зачастую ей представляется неверная информация. Именно поэтому медиа уделяется особая роль в борьбе с этим злом.

Купить раба за 50 долларов

Голландский эксперт по медиа и борьбе с торговлей людьми Томм Де Леур в своей презентации указывает, что проблемы с торговлей людьми усугубляют военные конфликты и геополитические кризисы. Так он указал, что в охваченном гражданской войной Южном Судане сегодня насчитывается более 25 тысяч людей, ставших жертвами работорговли. Как бы грубо это не звучало, но сегодня каждый может купить себе раба в Южном Судане всего за 50 долларов. Томм Де Леур, являющийся автором нескольких документальных фильмов о формах сексуальной эксплуатации женщин в странах Европы, отмечает, что преступники зачастую оказываются на несколько шагов впереди полицейских, что усложняет их поимку. Реклама о предоставлении сексуальных услуг сначала размещается в интернете, а оплата проходит посредством биткоинов, что делает невозможным доказать факт оплаты сексуальных услуг.

Эксперт также назвал возмутительным тот факт, что СМИ во время подготовки репортажей о торговле людьми не удосуживаются даже скрывать имена жертв. Навалившаяся на жертву торговли людьми известность и общественный резонанс крайне негативно сказывается на их психике и зачастую доводит до суицидов. Поэтому журналисты должны осознавать свою ответственность во время подготовки репортажей.

«Многие считают, что проблема с торговлей людьми, это нечто абстрактное и далекая от них проблема. Но все меняется, когда они осознают, что жертвами этого зла могут стать их дети и близкие люди», - сказал он.

Проституцию курирует мафия и чиновники

Выступившая на конференции журналист-исследователь из Албании Линдита Чела подчеркнула, что ее страна долгое время была лидером в Европе по числу жертв торговли людьми. В 1990-2000-х годах эта преступная деятельность была превращена в крайне прибыльный бизнес, который контролировала мафия и некоторые высокопоставленные чиновники.

Линдита Чела отметила, что проблема расследования случаев сексуальной эксплуатации албанских женщин в странах Европы заключалась еще и в том, что в ряде случаев они добровольно оказывали сексуальные услуги, т.к. находились в сложном экономическом положении. Зачастую выезд в страны Европы и занятие проституцией были единственной альтернативой нищете в Албании.

По словам журналиста, продолжительная борьба с торговлей людьми в Албании, несколько громких уголовных дел против мафии существенно сократили поток сексуальных рабынь в страны Европы и дали надежду на то, что эта проблема будет полностью искоренена.

«Азербайджану есть что сказать»

Закончившая свое выступление на такой положительной ноте Линдита Чела передала слово замначальника пресс-службы МВД Азербайджана, полковнику-лейтенанту Орхану Мансурзаде. Представитель МВД Азербайджана со свойственной ему полковничьей выправкой начал рассказывать собравшимся о том, что Конституция, законы «О СМИ» и «О получении информации» и другие нормативно-правовые акты в Азербайджане гарантируют журналистам свободу поиска, подготовки и распространения информации.

По его словам, ограничение деятельности СМИ недопустимо, кроме тех случаев, которые оговорены в законодательстве. Орхан Мансурзаде согласился с мнением большинства участвующих на конференции правозащитников и отметил недопустимость распространения информаций конфиденциального характера. Он процитировал несколько положений из закона «О СМИ», «О борьбе с торговлей людьми» о том, что имена жертв торговли людьми и их родственников считаются конфиденциальной информацией и их распространение запрещено. Нарушившему это положение закона грозит до пяти лет тюрьмы.

Орхан Мансурзаде также рассказал присутствующим о мерах, предпринимаемых в Азербайджане в сфере борьбы с торговлей людьми, подчеркнув то, что только в 2016 году Главным управлением по борьбе с торговлей людьми МВД был зарегистрирован 141 случай торговли людьми, шесть случаев принудительного привлечения к труду и 19 случаев незаконных действий с документами с целью торговли людьми. Раскрываемость данных преступлений составила свыше 99%.

Представитель МВД продолжил рассказывать о мерах, предпринимаемых в сфере борьбы с торговлей людьми в Азербайджане, попутно подтверждая сказанное статистическими данными. В это время координатор мероприятия напомнила Орхану Мансурзаде о регламенте времени выступлений, на что он с улыбкой ответил: «Я извиняюсь, но нам есть что сказать».

Орхан Мансурзаде добавил, что решением Кабинета министров Азербайджана каждой жертве торговли людьми выдается единовременная компенсация в размере 400 манатов.

Конференция продолжилась выступлениями делегатов из Боснии и Герцеговины, Молдовы, Пакистана и Турции, которые рассказали о ситуации в их странах в сфере борьбы с торговлей людьми.

Писать или не писать?

Примечательная публичная дискуссия произошла между главой молдавской организации RİSE Ольгой Чеаглей и представителем Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана Эльчином Оруджевым.

Правозащитница и журналист из Молдовы рассказала о расследовании своей организации, в ходе которой была разоблачена транснациональная группа, которая растлевала малолетних детей в Молдове. Правозащитница похвасталась тем, что они начали расследование раньше правоохранительных органов и лишь благодаря публикации итогов расследования члены этой группы были арестованы.

Эльчин Оруджев возразил журналистке, отметив, что разглашая появившуюся информацию о торговле людьми, журналисты в первую очередь создают опасность для самой жертвы. А потом журналист создает опасность и для своей жизни.

По словам сотрудника МВД Азербайджана, если у журналиста есть информация о торговле людьми, он не должен разглашать ее, а сообщить в правоохранительные органы. И уж затем продолжать расследование вместе с сотрудниками правоохранительных органов.

Ольга Чеаглей ответила, что порой правоохранительный органы с неохотой расследуют случаи торговли людьми и обнародование информации подталкивает их к тому, чтобы активнее заниматься вопросом.

Конференция продолжилась обсуждением роли медиа в борьбе с торговлей людьми и выступлениями журналистов из разных стран.