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В Азербайджане заблокировали WhatsApp? наши беды

Автор: Рауф Керимли, собкор 

В последние несколько дней азербайджанские пользователи мессенджеров, таких как Skype и WhatsApp столкнулись с проблемой, которая, возможно, связана с блокировкой этих ресурсов внутри Азербайджана.

Как сообщил haqqin.az информированный источник, возможно проблемы возникли из-за введения SalamSkype. Есть версия, что именно поэтому, якобы, были заблокированы другие возможности для аудио общения с зарубежными пользователями. Стоит напомнить, что официальный партнер IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» корпорация Microsoft представила пользователям Skype новый эмотикон SalamSkype.

Как бы там ни было, но пользователи даже платного Skype не получают качественной связи. Впрочем, возможно все дело в наплыве иностранных туристов, в результате чего перегружается сеть. Однако, как отметил источник, подобные проблемы на руку традиционным мобильным операторам и сбрасывать со счетов этот фактор не стоит.

Между тем в компании Microsoft Azerbaijan сообщили haqqin.az, что в работе сетевого ресурса Skype нет никаких проблем. «Salamskype никаким образом на функционирование Skype влиять не может. Salamskype это ограниченная только участниками Исламиады дополнительная коммуникационная услуга. В любой точке мира Skype работает в прежнем режиме», - сказали в компании.

В свою очередь эксперт в сфере телекоммуникаций Осман Гюндуз заявил haqqin.az о том, что Минсвязи Азербайджана могло бы привнести ясность в причины ограничений на международные звонки по WhatsApp и Skype.

«По нашим данным есть основания полагать, что ограничения были установлены по указу Минсвязи мобильными операторами и провайдерами интернета. Как правило, без официальных указаний провайдеры не осуществляют какую-либо блокировку», - указывает Гюндюз.

По его словам, ограничения, по всей видимости, связаны с вопросами обеспечения безопасности во время Исламиады и желанием предотвратить чрезмерную загруженность интернет трафика.

«Но не исключено и вмешательство заинтересованных сторон. Не секрет, что бесплатные звонки по интернету не радуют мобильных операторов. В любом случае блокировка в WhatsApp и Skype однозначно ограничивает информационные права наших граждан. И такие вопросы должны регулироваться законодательством», - сказал он.

По его мнению, любая блокировка средств связи должна быть аргументированной. «В современном мире много технологических альтернатив. Эффективность от блокировки отдельных ресурсов под большим вопросом. Было бы правильным сотрудничество, создание благоприятных условий для работы этих компаний и размещения их ресурсов в Азербайджане. Глобальные ресурсы не любят ограничений и блокировок. Такие ограничения могут привести к проблемам в работе регионального Дата-центра и Международного коммутационного центра в Азербайджане. А ведь в перспективе они могли бы заработать немало валюты для страны», - сказал он.

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