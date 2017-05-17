США расширили санкционный список Ирана

Министерство финансов США внесло в санкционный список четыре компании и три физических лица из-за их связей с иранской ракетной программой, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства, передает РИА Новости.



В санкционный список, в частности, внесены китайские Shanghai North Begins International, Shanghai North Transbay International Trading, Shanghai Gang Quan Trade, иранская Matin Sanat Nik Andishan, а также гражданин Китая Жуань Жуньлин (Ruan Runling).

После того как Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности, США расширили санкционный список, включив в него 13 физических лиц — граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.