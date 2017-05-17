Милош Земан, президент Чешской Республики с 2013 года, нередко попадает в скандалы, пишет авторитетное американское издание «The New York Times». Однажды он предложил, чтобы вегетарианцев и трезвенников предали смерти, а затем добавил, что он имел в виду Гитлера, который воздерживался от употребления алкоголя и мяса. Он назвал новостных репортеров «навозом» и «гиенами». Он также назвал ислам «религией смерти».

Последнее зажигательное замечание Земана появилось в воскресенье. В Пекине на международной конференции, посвященной обсуждению китайского плана «Один пояс, одна дорога», Земан имел беседу с президентом России Владимиром Путиным, во время которой он, как показалось, внезапно предложил убить журналистов.

«А тут и другие журналисты? – спросил Земан по-русски, когда два президента вышли для пресс-конференции. – Слишком много журналистов».

Звук был нечетким, но присутствовавшие явно расслышали, как Земан говорил о «необходимости ликвидировать» журналистов.

Этот комментарий вызвал немедленный шум после распространения информации о нем в социальных сетях. «Мне сильно не нравится этот комментарий, независимо от того, сказал он это Путину или кому-то еще, – заявил Любомир Заоралек, министр иностранных дел. – Это что-то очень неуместное, и я еще говорю об этом дипломатично».

Министр культуры Даниил Герман назвал его слова «неприемлемыми», даже если они были предназначены в качестве юмора. Чешский член Европарламента Павел Телика написал в Твиттере, что комментарий Земана показал, что он не подходит для своей должности.

Премьер-министр Богуслав Соботка опубликовал у себя в Twitter сообщение о журналистах, которые были убиты или атакованы в России.

А Мартин Купка, заместитель председателя правоцентристской Гражданской демократической партии, сказал, что это замечание в лучшем случае неуместно, учитывая угрозы и насилие против российских журналистов. «Принимая во внимание состояние СМИ в России, шутка, сделанная президентом, приобретает еще одно измерение, – сказал он. – Это очень серьезно и тем более неуместно».

Но пресс-секретарь Земана, Иржи Овчачек, сказал, что скандал был искусственно раздут.

«Журналисты никогда не понимают благих побуждений, - сказал он в заявлении, утверждая, что критики выражали оппортунистическое возмущение, чтобы набрать политические очки. – Я ожидал раздраженной реакции со стороны политиков, которые любят лебезить перед средствами массовой информации».

Комментарий также получил резонанс в Чешской Республике, потому что Милош Земан, бывший премьер-министр, который помог открыть путь нации для вступления в Европейский Союз в 2004 году, в последние годы установил теплые отношения с Россией.

Свобода прессы не является абстрактной проблемой в этом случае. Чешские средства массовой информации все больше концентрируются в руках нескольких богатых людей, что является поводом для беспокойства в стране, прожившей десятилетия при коммунизме.

Министр финансов Андрей Бабиш является владельцем «Мафры», одного из самых влиятельных издательств в стране. В просочившихся аудиозаписях можно услышать, как он обсуждает политиков и освещение новостей с журналистом, который работает на него, хотя он утверждал, что его СМИ являются независимыми в редакционном плане.

В этом месяце Соботка предложил свою отставку и отставку кабинета министров, заявив, что он больше не может работать с Бабишем.

Милош Земан, чья роль в основном носит церемониальный характер, но который сохраняет важные полномочия в соответствии с Конституцией, попытался стать посредником. Он предложил, чтобы только Соботка ушел в отставку, а не весь кабинет, включая Бабиша, и его заменил бы новый премьер-министр. Соботка затем отозвал свою отставку и попросил, чтобы только Бабиш подал в отставку, что требует одобрения президента Земана.

Андрей Бабиш, 62-летний магнат, ставший политическим деятелем, отвергающим частые сравнения с президентом Трампом, говорит, что спор является частью скоординированных усилий элиты, чтобы вытеснить его из политики и остановить рост его движения АНО, лидирующее в опросах перед октябрьскими выборами.