«Я знакома с информацией о том, что на маршруте строительства газопровода TAP в Албании сделаны археологические находки. Но они не такого масштаба, чтобы из-за них останавливать строительство такого грандиозного проекта». Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az в Вене заявила журналист-исследователь из Албании, пожелавшая сохранить анонимность.

«Большие протесты против газопровода идут в Италии. Но в Албании протестов никаких нет, и население относится к этому проекту нормально. То, что строительство газопровода приостановлено на месяц, я узнала от вас», - сказала она.

Собеседник добавила, что проект TAP вызывает крайнее недовольство "Газпрома", но вместе с тем не верит в то, что под давлением России Албания может пойти на приостановку строительства TAP.