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Израиль и Азербайджан на одних военных учениях

Автор: Отдел информации 

Израиль впервые примет участие в Армейских международных играх – «АрМИ-2017». В этом году соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа сразу в пяти странах: Азербайджане, России, Белоруссии, Казахстане и Китае, сообщает haqqin.az со ссылкой на израильский «9 Канал».

Свое участие уже подтвердили 27 государств, еще 16 стран выразили заинтересованность, но пока не пришли к окончательному решению.

В соревнования включены 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке военнослужащих. В этом году в конкурсной программе появилось пять новых дисциплин: «Военное ралли» - марш армейских внедорожников протяженностью более 1 тысячи километров, «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов», «Воин содружества», «Страж порядка» - соревнование военных полицейских на полосе препятствий «Гонки героев» и «Дорожный патруль» - соревнование военной автоинспекции.

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