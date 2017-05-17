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Минналогов: «За 15 лет в 16 раз больше» эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Благодаря успешной реализации Госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов на 2014-2018 годы, 33 города и района страны формируют свои расходы за счет собранных налогов, не прибегая к дотациям из центрального бюджета. Об этом, как отмечается в сообщении Минналогов, полученном haqqin.az, заявил гендиректор Департамента по работе с территориальными налоговыми органами Эльчин Бейляров.

По его словам, реализация программы позволяет обеспечить макроэкономическую стабильность, развитие предпринимательства, открыть новые рабочие места, проводить крупномасштабные инфраструктурные проекты.

«Развитие ненефтяного сектора обеспечило рост налоговых поступлений в регионах. Большинство налогоплательщиков в регионах занимаются сельским хозяйством. Эта сфера с 1999 года освобождена от выплаты всех налогов, за исключением земельного».

В 2016 году налоговые поступления составили 600,8 млн манатов. До принятия госпрограммы в 2003 году объем выплат составлял 37,7 млн манатов. «В целом же, за последние 15 лет налоговые поступления в регионах выросли в 16 раз», отмечает Бейляров.

Положительные результаты приносят меры по развитию в регионах хлопководства, шелководства и т.д. За первый квартал 2017 года рост в ненефтяной промышленности составил 2%, сельском хозяйстве 3,5%, экспорт сельхозпродуктов вырос на 44%. За время с начала осуществления госпрограммы предпринимателями было вложено в экономику страны 1 млрд 250 млн манатов инвестиций.

Говоря об экономической активности в регионах, Бейляров сообщил, что в первом квартале 2017-го года налоговые выплаты в сфере розничной торговли выросли на 6,9%, в сфере услуг на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В январе-апреле этого года более 20 тыс. налогоплательщиков восстановили свою деятельность, в два раза выросло количество объектов, восстановивших свою работу.

За этот период при прогнозах в 155,4 млн., в госбюджет поступило 176,6 млн. манатов, то есть прогноз был выполнен на 113,6%. Согласно законодательству, на 1 января 2017 года у зарегистрированных в регионах 38111 налогоплательщиков списаны 107 млн. манатов долгов по налогам. Можно отметить и позитивные процессы в расширении безналичных расчетов, говорится в сообщении.

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