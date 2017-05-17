Проливной дождь, прошедший прошлой ночью, вызвал паводок на реке Пирсаатчай и стал причиной изменения течения реки, сообщает телеканал ARB Şəki.

Селевые воды нанесли большой ущерб частным домам и хозяйствам в Шемахинском и Гобустанском районах. Так, затоплены почти все дома в селе Поладлы в Гобустанском районе, погибли сотни домашних птиц. Из-за падения столбов прекратилась подача электроэнергии в село. В настоящее время ремонтники работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Похожая картина наблюдается и в Габалинском районе, где ливень также вызвал селевые потоки.