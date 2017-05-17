Подписаться на уведомления
 

Затопление: жители Шемахи остались на улицах фото; видео

 

Проливной дождь, прошедший прошлой ночью, вызвал паводок на реке Пирсаатчай и стал причиной изменения течения реки, сообщает телеканал ARB Şəki.

Селевые воды нанесли большой ущерб частным домам и хозяйствам в Шемахинском и Гобустанском районах. Так, затоплены почти все дома в селе Поладлы в Гобустанском районе, погибли сотни домашних птиц. Из-за падения столбов прекратилась подача электроэнергии в село. В настоящее время ремонтники работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Похожая картина наблюдается и в Габалинском районе, где ливень также вызвал селевые потоки.

 

986 просмотров


Темы:

Старости
Лейлу и Арифа Юнус доставят в суд принудительно
Лейлу и Арифа Юнус доставят в суд принудительно
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
19 Май 23° / 14°
20 Май 25° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8905 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая» эксклюзив
У Трампа четыре кандидата на пост директора ФБР
Затопление: жители Шемахи остались на улицах фото; видео
Минналогов: «За 15 лет в 16 раз больше» эксклюзив
Израиль и Азербайджан на одних военных учениях
В Албании нет протестов против Азербайджана эксклюзив
Президент Чехии в присутствии Путина предложил убить журналистов громкий скандал
Геологи предсказывают мощнейшее землетрясение в Новой Зеландии
США расширили санкционный список Ирана
Олимпийский чемпион Радик Исаев тоже выиграл Исламиаду Пятое золото в таэквондо; обновлено 22:17
В Азербайджане заблокировали WhatsApp? наши беды
Шесть финалистов и одна бронза Азербайджана в боксе Haqqin.az с полей Исламиады; обновлено
МВД Азербайджана и Haqqin.az обсуждают в Вене торговлю людьми
Трамп пожаловался на предвзятое отношение СМИ
Польские ВВС перехватили российский самолет-разведчик
«Азербайджан может начать войну» армянские СМИ+комментарий полковника Рамалданова
Король Нидерландов тайно работает пилотом самолета
Назим Бабаев принес Азербайджану седьмое золото в легкой атлетике Haqqin.azс полей Исламиады; обновлено 20:50
Первое золото Азербайджана в борьбе Haqqin.az с полей Исламиады
В Лондоне предотвращен теракт
Убит армянский контрактник
Конгрессмен-демократ призвал к импичменту Трампа видео
Выданная замуж насильно девушка повесилась на чердаке
Азербайджан завоевал шестую медаль в плавании haqqin.az с полей Исламиады
Нефть резко подорожала
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться