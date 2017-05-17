«В настоящее время темпы развития мировой экономики замедлились. Однако Китай активно справляется с трудностями и поддерживает стабильное развитие экономики страны. Разговоры об «экономическом спаде Китая» не имеют под собой оснований». Об этом в беседе с haqqin.az заявил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

По его словам, у Китая есть чем поделиться, особенно в сфере построения социализма с китайской спецификой. «С развитием экономики появляется ряд проблем, такие как трата ресурсов, загрязнение окружающей среды, избыток производственных мощностей. Мы работаем над решением этих проблем. Экономика Китая вступила в новый этап развития, трансформации и структурной перестройки. Китай для дальнейшего развития должен всесторонне углублять реформы и показывать открытость», - отметил посол.

По его словам, КНР разрабатывает комплексную программу реформ для развития экономической, политической, культурной, социальной, экологической сфер.

«Реализуемая концепция под названием «Инновации, координация, экология, открытость, совместное развитие» даст толчок для развития китайской экономики. В ближайшие пять лет Китай будет импортировать продукцию на сумму в 8 трлн. долларов, КНР привлечет иностранные инвестиции в размере 600 млрд. долларов. Число выездных туристов достигнет 700 миллионов человек в год. Развитие Китая зависит от развития мировой экономики, в то же время процветание мировой экономики зависит от развития Китая», - пояснил посол КНР.