Подписаться на уведомления
 

Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая» эксклюзив

Автор: Лятиф Мустафаев 

«В настоящее время темпы развития мировой экономики замедлились. Однако Китай активно справляется с трудностями и поддерживает стабильное развитие экономики страны. Разговоры об «экономическом спаде Китая» не имеют под собой оснований». Об этом в беседе с haqqin.az заявил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

Вэй Цзинхуа

По его словам, у Китая есть чем поделиться, особенно в сфере построения социализма с китайской спецификой. «С развитием экономики появляется ряд проблем, такие как трата ресурсов, загрязнение окружающей среды, избыток производственных мощностей. Мы работаем над решением этих проблем. Экономика Китая вступила в новый этап развития, трансформации и структурной перестройки. Китай для дальнейшего развития должен всесторонне углублять реформы и показывать открытость», - отметил посол.

По его словам, КНР разрабатывает комплексную программу реформ для развития экономической, политической, культурной, социальной, экологической сфер.

«Реализуемая концепция под названием «Инновации, координация, экология, открытость, совместное развитие» даст толчок для развития китайской экономики. В ближайшие пять лет Китай будет импортировать продукцию на сумму в 8 трлн. долларов, КНР привлечет иностранные инвестиции в размере 600 млрд. долларов. Число выездных туристов достигнет 700 миллионов человек в год. Развитие Китая зависит от развития мировой экономики, в то же время процветание мировой экономики зависит от развития Китая», - пояснил посол КНР.

1576 просмотров


Темы:

Старости
Лейлу и Арифа Юнус доставят в суд принудительно
Лейлу и Арифа Юнус доставят в суд принудительно
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
19 Май 23° / 14°
20 Май 25° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8905 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

100 медалей Азербайджана на Исламиаде Полный список
Легенда в имени Твоем - Джавадзаде наша память
Постпред США: "Венесуэлу ждет сирийский сценарий"
ФБР пошло на Трампа наш комментарий
Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая» эксклюзив
У Трампа четыре кандидата на пост директора ФБР
Затопление: жители Шемахи остались на улицах фото; видео
Минналогов: «За 15 лет в 16 раз больше» эксклюзив
Израиль и Азербайджан на одних военных учениях
В Албании нет протестов против Азербайджана эксклюзив
Президент Чехии в присутствии Путина предложил убить журналистов громкий скандал
Геологи предсказывают мощнейшее землетрясение в Новой Зеландии
США расширили санкционный список Ирана
Олимпийский чемпион Радик Исаев тоже выиграл Исламиаду Пятое золото в таэквондо; обновлено 22:17
В Азербайджане заблокировали WhatsApp? наши беды
Шесть финалистов и одна бронза Азербайджана в боксе Haqqin.az с полей Исламиады; обновлено
МВД Азербайджана и Haqqin.az обсуждают в Вене торговлю людьми
Трамп пожаловался на предвзятое отношение СМИ
Польские ВВС перехватили российский самолет-разведчик
«Азербайджан может начать войну» армянские СМИ+комментарий полковника Рамалданова
Король Нидерландов тайно работает пилотом самолета
Назим Бабаев принес Азербайджану седьмое золото в легкой атлетике Haqqin.az с полей Исламиады; обновлено 20:50
Первое золото Азербайджана в борьбе Haqqin.az с полей Исламиады
В Лондоне предотвращен теракт
Убит армянский контрактник
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться