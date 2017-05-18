События в Вашингтоне развиваются с нарастающей скоростью. Еще недавно все были разгорячены скандалом со сливом русским секретной информации, который сделал сам Дональд Трамп в своем Овальном кабинете, как появились на белый свет изобличающие американского президента записи, сделанные уже бывшим директором ФБР Джеймсом Коми.

Само увольнение Коми носило абсолютно скандальный характер ввиду того, что бюро в последние недели усилило работу по делу о российском вмешательстве в американские выборы и о возможных связях членов команды Трампа с русскими. Коми перед самой отставкой просил Министерство юстиции помочь ему дополнительными ресурсами, но вместо помощи был уволен 9 мая с подачи его руководства – генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенштайна.

Интересно, что 12 мая появился малообъяснимый тогда твит Дональда Трампа: «Пусть лучше Джеймс Коми надеется на то, что нет никаких записей наших с ним разговоров, прежде чем заниматься утечками в прессу!»

Президент, видимо, уже тогда подозревал, что что-то из его разговоров с главой ФБР, не красящее главу государства, может оказаться доступно широкой публике. И он оказался прав. Джеймс Коми встречался с Трампом 14 февраля, на следующий день после отставки Майкла Флинна, советника президента по национальной безопасности. ФБР занялось расследованием связей Флинна с русскими, и президент попросил спустить это дело на тормозах, поскольку Флинн «хороший парень». Коми согласился с президентом, что Флинн парень неплохой, но прямого согласия утопить дело не дал, а вернувшись от президента, тщательно их беседу записал.

С записями он ознакомил своих ближайших помощников. И вот теперь часть записи от 14 февраля всплыла в прессе. На первый, второй и третий взгляд она свидетельствует о намерении президента США воспрепятствовать расследованию, что является уголовным преступлением и в случае с главой государства может повлечь запуск процедуры импичмента. Комитет палаты представителей Конгресса США по надзору и государственной реформе уже потребовал от ФБР предоставить все подобные записи о встречах руководства с главой Белого дома и заявил о желании заслушать показания самого Джеймса Коми.

Трампу следовало бы лучше познакомиться с биографией главы ФБР. Джеймс Коми очень опытный политик и юрист. Он работал в должности заместителя генерального прокурора при Джордже Буше и был известен тем, что дважды отказывался выполнять требования Белого дома, считая их противоречащими закону. Один раз это касалось прослушки телефонов в рамках так называемого «Патриотического акта», а второй раз касалось применения пыток к заключенным в Гуантанамо. И каждый раз он фиксировал свою особую позицию письменно, и потом, спустя долгое время во время парламентских слушаний по соответствующим делам, прибегал к этим записям.

Непонятно, на что рассчитывал Трамп, призывая Коми спустить дело Флинна на тормозах. Больше того, Коми пользовался большим уважением в бюро. За недолгий срок работы, с 2013 года, он дважды лично объехал все 56 региональных управлений ФБР по всей стране.

Его увольнение за «неэффективное руководство» возмутило сотрудников. Тем более во время расследования «русского» дела. В бюро имеется давно зуб на русских, помимо общей контрразведывательной специфики ФБР. Дело в том, что в 2001 году внутри бюро был разоблачен русский шпион, работавший против страны с 1979 года. Нанесенный им ущерб был колоссален. Теперь дело чести для любого агента ничего не спускать русским с рук.

Вовсе не исключено, что пресса получила информацию о записях Коми от источников в бюро, где никому не нравится заигрывание президента с Россией и пренебрежительное отношение к их работе. Очевидно, несмотря уже на переизбыток скандалов, связанных с Дональдом Трампом, мы находимся в начале целой эпопеи, в которой шансы президента выстоять против прессы, спецагентов, демократов и начинающих роптать республиканцев, ничтожно малы.