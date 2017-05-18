Постпред США: "Венесуэлу ждет сирийский сценарий"

Соединенные Штаты не добиваются принятия мер в отношении Венесуэлы со стороны Совета Безопасности ООН. Об этом заявила журналистам постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли по итогам закрытой встречи СБ по ситуации в латиноамериканской стране, где продолжаются антиправительственные выступления и беспорядки, передает ТАСС.

"Мы не ждем действий со стороны Совета Безопасности", - сказала дипломат. По ее словам, США созвали совещание Совбеза, чтобы обратить внимание на ситуацию в Венесуэле и воодушевить Организацию американских государств на более решительные усилия по политическому урегулированию кризиса.

Как заявила Хейли, в момент проведения встречи поступили сообщения о том, что власти Венесуэлы перебросят 2,6 тыс. силовиков в штат Тачира на северо-западе страны, где произошли крупные беспорядки. "Ситуация не улучшается, она ухудшается", - отметила постпред США. По ее словам, международное сообщество должно добиться от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы он "уважал права своего народа". В противном случае, полагает дипломат, ситуация в стране может развиваться по сирийскому сценарию.

"Мы это уже проходили в Сирии, КНДР, Южном Судане, Бурунди. Вместо того, чтобы ждать, пока возникнет серьезная ситуация, которая потребует проведения открытого заседания Совета Безопасности, почему бы нам не опередить события и не предотвратить проблему до того, как она появится?" - сказала Никки Хейли.