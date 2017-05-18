В пятый день Игр исламской солидарности в Баку сборная Азербайджана завоевала 19 медалей, среди которых 9 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.



Всего на счету Азербайджана ровно 100 медалей (50-29-21).

По количеству золотых наград мы по-прежнему отстаем от Турции. Разрыв составляет уже четыре медали высшей пробы. Сборная Турции заработала сегодня 23 медали – 11 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых. В сумме у наших соседей 138 наград (54-45-39).

Если по количеству медалей догнать Турцию нереально, то по золотым наградам, которые являются главным показателем в общекомандной таблице, мы ее опередить вполне можем.

На 3-м месте по обоим показателям плотно разместился Иран (14-17-23). Тем временем, медали на Исламиаде смогли завоевать уже 33 страны из 54-х.

Все 100 медалей сборной Азербайджана на Исламиаде-2017:

Золото (50): Руслан Лунев – 4 медали, Руслан Лунев – Нигяр Насирова, Али Гусейнли – Айдан Джамалова (все - стрельба), Базаррагчаа Эрденебат, Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Хидаят Гейдаров, Афаг Султанова, Рамиля Каштаева, Магомедали Мехтиев, Эльхан Мамедов, Эльчин Талыбов, Рамиль Гасымов, мужская сборная Азербайджана (все – дзюдо), Фарида Абиева, Рафаэль Агаев, Роман Гейдаров, Ирина Зарецкая, Айхан Мамаев (все – каратэ), сборная Азербайджана, Марина Дурунда - 2, Жаля Пириева (все - художественная гимнастика), женская сборная Азербайджана, Мурад Агарзаев, Юлия Иньшина, Бенке Талас - 2 (все - спортивная гимнастика), Максим Шемберев - 4 (плавание), женская сборная Азербайджана (гандбол), Анастасия Ибрагимли (тяжелая атлетика), Япрак Эриш, Патимат Абакарова, Айхан Тагизаде, Милад Беиги Харчегани, Радик Исаев (все - таэквондо), Самир Набиев, Анна Скидан, Елена Чебану, Олухан Мусаев, Самир Набиев, Эльмир Джабраилов, Назим Бабаев (все – легкая атлетика), Орхан Нуриев (греко-римская борьба).

Серебро (29): Шафаг Амрахова, Нурлана Джафарова, Эмин Джафаров – Нурлана Джафарова (все - стрельба), Илаха Гасымова, Фарида Алиева (обе - каратэ), Айша Гурбанлы, Назакет Азизова, Кифаят Гасымова, Рустам Оруджев, Ханум Гусейнова, Севда Велиева, Турана Агаева, Эльмар Гасымов, Байрам Мустафаев, Ирина Киндзерская, Кенан Абдуллаханлы, женская сборная Азербайджана (все – дзюдо), мужская сборная Азербайджана, Марина Некрасова - 2, Екатерина Тишкова, Бенке Талас (все - спортивная гимнастика), Марина Дурунда, Жаля Пириева (обе - художественная гимнастика), Гашим Магомедов, Фарида Азизова (оба - таэквондо), Рагиб Мамедов, Алексис Копельо (легкая атлетика), Рафик Гусейнов (греко-римская борьба).

Бронза (21): Сабина Азимова, Эльнура Аббасова, Ровшан Фатуллаев (все - тяжелая атлетика), Нурана Алиева, Фирдовси Фарзалиев, Асиман Гурбанлы (все – каратэ), Натик Талыбов, Ровшан Сафаров, Ильхам Закиев (все – дзюдо), Жаля Пириева, Марина Дурунда (обе - художественная гимнастика), Тимур Байрамов, Юлия Иньшина (обе - спортивная гимнастика), Екатерина Сарыева, Олухан Мусаев (оба - легкая атлетика), Нигяр Насирова (стрельба), женская команда Азербайджана - 2 (плавание), Тайфур Алиев (бокс), Расул Чунаев, Мурад Мамедов (оба – греко-римская борьба).

18 мая нас ждут финалы в боксе, где у Азербайджана шесть шансов на золото. В женском волейбольном финале встретятся Азербайджан и Турция. Тут победа важна и с точки зрения командной медальной борьбы.

С не меньшим интересом ожидаются полуфиналы футбольного турнира: Азербайджан – Алжир, Камерун – Оман.

Будут также разыграны медали в легкой атлетике, прыжках воду, таэквондо и борьбе, начнутся соревнования по баскетболу 3x3.