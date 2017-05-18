Не зря поэты и философы называют душу весной и светом человека. В мудрости этих слов убеждаешься, вспоминая жизненный путь и самоотверженное служение людям Мир-Мамеда Джавад оглу Джавадзаде. Какое великое, Богом данное счастье родиться весной и в душе всегда хранить весну. Ведь если в груди у тебя радость и тепло, то совершенно неважно, что на улице зима и холод. И врачу от Бога, для которого его труд всегда был в радость, хотелось беспрестанно делиться этим своим теплом и светом с каждым.

Академик Мир-Мамед Джавадзаде относится к когорте выдающихся специалистов, заложивших научные и практические основы современной азербайджанской медицины. Это был великолепный практикующий врач, проводивший сложнейшие урологические операции, и в то же время проницательный, сделавший в своей области эпохальные открытия ученый. Во всем мире Джавадзаде по сей день называют «отцом урологии».

Ради слез радости

Сильные люди всегда простодушны как дети, может, в этом и заключается их сила. Вот и знаменитый азербайджанский уролог, невзирая ни на какие превратности судьбы, с доброй детской улыбкой, не отступая ни на шаг, шел по жизни к главной своей цели – служить и дарить людям исцеление и радость земного существования. И Господь наградил его за верность и преданность своему делу – все стремления и мечты доктора Джавадзаде воплощались в спасенных жизнях пациентов и больших научных открытиях.

Сегодня выдающемуся врачу современности исполнилось бы 90 лет. Ученик знаменитого советского уролога А.Я.Пытеля, он с честью продолжил его дело. За свою жизнь М.М. Джавадзаде удостоился множество званий и наград – лауреат Госпремий СССР и Азербайджанской Республики, академик АН Азербайджана, член-корреспондент Российской Академии медицинских наук, действительный член Международного и Европейского обществ урологов, почетный член Медицинского общества им. Пуркинье (Чехия) и Болгарского урологического общества, заслуженный деятель науки, профессор. Но более всех титулов и поощрений он ценил слезы радости своих больных, их счастливые улыбки, возрожденную с его помощью веру в будущее.

Начав свои научные изыскания в Москве под руководством профессора А.Я.Пытеля, Джавадзаде продолжил в Баку разработку актуальных проблем урологии, в частности пиелонефрита, рентгенологической диагностики заболеваний мочеполовой системы, клиники и лечения аномалий почек и мочевых путей, поликистоза почек и хронической почечной недостаточности.

Человечество знает много блестящих специалистов своего дела. И многих из них таковыми сделали не только талант, но и повседневный труд. Вернувшись в Баку и получив назначение на должность завкафедрой урологии и оперативной нефрологии, а затем и ректора Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева, Джавадзаде не тратил ни дня на ознакомление и притирку, а быстро войдя в колею напряженной жизни коллектива, незамедлительно стал одной из основных фигур научного учреждения.

Но главным своим делом доктор все же считал практическую урологию. Республиканская урологическая клиника, бессменным руководителям которой он был на протяжении более 30 лет, по сути, была его детищем. Перестройка древнего здания, современное оборудование, обучение специалистов в лучших клиниках мира – все это его заслуга, его каждодневные усилия. Он знал и помнил каждого больного, каждую судьбу, за которую после того как брался лечить человека, считал себя в ответе.

Слилось воедино – Впервые и Джавадзаде

Имя Мир-Мамеда Джавадзаде непосредственно связано с развитием и успехами урологической науки не только в пределах бывшего СССР, но и в мире. Не случайно и сегодня урологи в США, Германии, Турции применяют его методы лечения урологических заболеваний. Он достойно представлял азербайджанскую медицинскую науку на различных научных форумах во многих странах мира. Именно благодаря его заслугам в Баку был проведен целый ряд авторитетных научных конференций международного масштаба, посвященных вопросам урологии.

Под руководством М. Джавадзаде в СССР впервые было проведено развернутое радионуклидное обследование в уронефрологии. Но прежде он добился создания в своей клинике радиоизотопной лаборатории. Через десять лет эта лаборатория была усовершенствована, и теперь здесь осуществлялась и радиоиммунологическая диагностика.

Это способствовало более раннему выявлению заболеваний мочеполового тракта, эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной, костной и других систем организма.

Для исследования эпидемиологии, роли экзо- и эндогенных факторов в этиологии и патогенезе, разработки комплексных консервативных и оперативных лечебных мероприятий М. Джавадзаде создает в 1968 году и лабораторию по изучению мочекаменной болезни. Досконально обследовав это заболевание в Азербайджане, он создал географическую карту ее распространенности.

Вообще слово «впервые» навечно слилось с именем академика. Впервые в Советском Союзе под руководством М. Джавадзаде при Республиканской клинической урологической больнице с 1980 года начала действовать специализированная медико-генетическая консультация.

Педагог, музыкант, художник, театрал…

Научные разработки и сложнейшие операции, сделанные М.Джавадзаде, просто трудно перечислить, как и его звания и награды. Но академик и выдающийся медик был известен в республике и как общественный деятель. Он являлся депутатом Верховного Совета Азербайджанской Республики 9-12 созывов, председателем Общества дружбы Азербайджан-Франция, Азербайджанского общества урологов, других общественных объединений и структур.

Заслуги Мирмамеда Джавадзаде были высоко оценены государством. Он удостоен ряда орденов и медалей, в том числе высших наград независимого Азербайджана – орденов «Шохрат» и «Истиглал».

Человек невероятной одаренности и разносторонности, где бы он ни появлялся, с кем бы ни общался – все и всюду считали его своим. Музыканты видели в нем знатока национальной и классической музыки, художники – специалиста по истории живописи, артисты – искушенного театрала. Где и как он выкраивал время и на искусство, не говоря уже о дружеских застольях и по-восточному задушевных беседах за чаем с друзьями.

В то же время врач и педагог не дремали в нем никогда. О нем ходило, да и сейчас ходят много легенд. В любую минуту он был готов оперировать и лечить, в любой момент мог дать коллегам действенную консультацию. При этом Джавадзаде абсолютно не боялся высокого начальства и всегда отстаивал и свое мнение, и свои проекты и мог защитить любого своего коллегу от недовольства сверху.

Особое место в жизни М.Джавадзаде занимала педагогическая деятельность. Мудрый наставник и блестящий педагог он воспитал не одно поколение талантливых ученых. Как говорили его коллеги, он никогда не уставал сам всех заставлял неустанно.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев и нынешний президент Ильхам Алиев высоко оценивали вклад Мир-Джавада Джавадзаде в азербайджанскую медицину и глубоко уважали его как человека и патриота. После кончины академика президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увековечении его памяти и установлении мемориальной доски на здании, где он жил.

Сегодня дело академика Мир-Мамеда Джавадзаде продолжает его сын профессор Самир Джавадзаде, являющийся президентом Ассоциации урологов Азербайджана.

Известно, что люди живут, пока их помнят. Так давайте нашими воспоминаниями, личными впечатлениями об этом замечательном человеке увековечим его светлую память!