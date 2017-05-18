Нефть слабо дешевеет

Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, инвесторы опасаются развития политического кризиса в США.

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:08 уменьшилась на 19 центов (0,36%) - до $52,02 за баррель.

Июньский контракт на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 18 центов (0,37%) - до $49,89 за баррель.

В среду обе марки прибавили около 1%: Brent выросла до $52,21 за баррель, WTI - до $49,07 за баррель.