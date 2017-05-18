Американского адмирала посадили за коррупцию

Федеральный окружной суд в американском штате Калифорния приговорил контр-адмирала ВМС США Роберта Гилбо к 18 месяцам тюремного заключения по делу о коррупции. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США, опубликованном на сайте ведомства, передает ТАСС.

Гилбо, который ранее занимал один из руководящих постов в системе материально-технического снабжения ВМС США, проходил по так называемому делу "толстого Леонарда". В июне прошлого года он пошел на сделку с прокуратурой и согласился признаться в создании помех следствию, которые выражались в предоставлении недостоверной информации.

В распространенном 17 мая заявлении прокуратуры Южного округа Калифорнии отмечается, что Гилбо стал "первым контр-адмиралом ВМС США на действительной военной службе, который когда-либо был признан виновным в преступлении по обвинению со стороны федеральных властей".

Данное разбирательство касается махинаций владельца сингапурской фирмы Glenn Defence Marine Asia Леонарда Гленна Фрэнсиса, который был известен под прозвищем Толстый Леонард. Эта компания четверть века занималась береговым обслуживанием американских кораблей в азиатских портах.

В 2013 году у властей США возникли вопросы к Фрэнсису. Следователи выяснили, что он, пользуясь своими связями в командовании флота, узнавал о передвижениях боевых кораблей и подводных лодок США. Его сообщники, в числе которых были и адмиралы, помогали перенаправлять суда в подконтрольные ему порты. Взамен глава компании давал своим "друзьям" крупные взятки, организовывал для них роскошные поездки и встречи с проститутками. Кроме этого, в Glenn Defence Marine Asia подделывались накладные, выставлялись завышенные расценки и практиковались откаты.

В сентябре 2013 года спецслужбам США удалось арестовать Толстого Леонарда в США, его осудили за мошенничество. Кроме того, осуждены были и несколько его сообщников в ВМС США.