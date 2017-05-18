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Конгресс принял закон о санкциях против союзников Асада

 

Нижняя палата американского Конгресса в среду приняла законопроект, который, в случае его одобрения в Сенате, обяжет президента США ввести санкции против союзников режима президента Сирии Башара Асада, сообщает The Hill.

"Преступления Асада против человечества не должны остаться без ответа. С помощью этих новых санкций мы продолжим затягивать гайки в отношении сирийского режима и его наиболее активных сторонников, в том числе Ирана и России", - заявил спикер палаты Пол Райан.

Новые ограничения касаются иностранцев, которых связывают финансовые отношения с властями Сирии и предприятиями, находящимися под их контролем. Им будет отказано в выдаче американской визы, любая их собственность на территории США будет заморожена.

Законопроект будет отправлен на рассмотрение Сената, а после на подпись президенту. Если он будет принят, в течение месяца Дональд Трамп будет обязан внести в черные списки иностранных граждан, которые, по его мнению, оказывают поддержку властям Сирии.

Подобный законопроект уже проходил голосование в палате представителей при Бараке Обаме, однако так и не был рассмотрен Сенатом.

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