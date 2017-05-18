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Германия в споре с Турцией просит помощи у США

 

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль попросил у США поддержки в споре с Турцией по поводу военной базы Инджирлик в ходе встречи со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном, передает Reuters.

Ранее стало известно, что Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу Инджирлик проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с Инджирлик в Турции в соседние страны.

"Мы снова попросили у американцев поддержки в переговорах с Турцией… Для партнеров по НАТО немыслимо, что мы оказываем давление друг на друга", — приводит агентство заявление Габриэля, сделанное после встречи.

Турция является ключевой страной-членом НАТО на Ближнем Востоке. Турецкая авиабаза Инджирлик является одной из основных баз США и НАТО в регионе. По информации из открытых источников, на ней хранится ядерное оружие. В Инджирлик базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующей в воздушной операции против террористической организации "Исламское государство".

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