Центробанк о резком снижении спроса на доллары

Валютный рынок и курс маната по отношению к иностранным валютам в первом квартале 2017 года формировались в соответствии с тенденциями платежного баланса страны и достигнутым более гибким режимом обменного курса, отмечается в отчете о денежной политике Центрального банка АР.

Объемы сделок на валютном рынке в первом квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года заметно сократились. Так, за отчетный период продажи доллара снизились на 33,5%, составив 3,563 миллиарда долларов, в то время как торги по евро выросли на 5,7%, составив 595,1 миллиона евро.

В течение первого квартала текущего года на валютном рынке на долю американского доллара пришлось 82,2%, на остальные валюты — 17,8% сделок.

Тенденция резкого снижения оборота прослеживалась и в сегменте продажи наличных долларов. Банками по итогам первого квартала 2017 года было продано 77 миллионов долларов, что почти в два раза меньше по сравнению с торгами за соответствующий отчетный период прошлого года, когда было продано 147 миллионов долларов.

Заметно уменьшились и объемы продаж валюты банкам на проводимых ЦБА валютных аукционах. В ходе 24 аукционов в первом квартале Государственный нефтяной фонд Азербайджана продал 793,1 миллиона долларов, что на 36,7% меньше прошлогодних показателей.

Снижение спроса на доллары привело к стабилизации курса национальной валюты.