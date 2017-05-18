Раскрыт новый способ жить дольше

Большие семьи и крепкие социальные связи помогают приматам жить дольше. Это выяснили ученые из Эксетерского университета, за 21 год изучив около тысячи макак-резусов в Пуэрто-Рико. Результат, по мнению специалистов, применим и к человеку. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org, пишет Lenta.

В качестве показателя количества социальных связей у приматов биологи взяли число близких у индивида. Оказалось, что каждый родственник снижал вероятность смерти животного в ближайший год на 2,3 процента.

Эта взаимосвязь, однако, не обнаружилась у пожилых самок. Ученые считают, что причиной этого являются различия в поведении у старого поколения приматов и молодых обезьян. Так, животные склонны проявлять агрессию, чтобы занять место в группе, и желают, чтобы другие члены коллектива о них заботились, например, помогали избавляться от паразитов. Макак-резусы преклонного возраста были более избирательны в социальных связях, что снижало их количество, несмотря на наличие большой семьи.

Ученые считают, что результаты исследования помогут узнать, как древние люди сосуществовали друг с другом, и влияло ли это на качество их жизни. Поскольку социальные связи благоприятствуют долголетию, эволюция могла, таким образом, способствовать развитию первобытных обществ.