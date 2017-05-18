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Шантажист угрожал убить детей Шумахера

 

Шантажист вымогал у жены семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, Коринны, €900 тыс , сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на немецкие СМИ.

В феврале 2016 года неизвестный прислал сообщение на электронную почту Коринны Шумахер. В нем говорилось, что, если деньги не будут получены до 31 марта 2016 года, дети пары будут убиты

У четы Шумахеров двое детей: дочь по имени Джина-Мария и сын Мик, который в то время уже выступал в гоночной серии «Формула-4».

Коринна Шумахер обратилась в полицию, и преступника вычислили по номеру банковского счета. В ходе судебного процесса 25-летний мужчина признался в содеянном, однако не смог объяснить причины, которые толкнули его на такой поступок.

В конце декабря 2013 года Шумахер пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.

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