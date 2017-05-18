Богатейшие люди мира потеряли миллиарды из-за Трампа

Около $35 миллиардов потеряли 500 самых богатых людей мира после обвала на фондовых рынках в США и других странах, произошедшего 17 мая из-за скандалов вокруг администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, лидер мирового рейтинга миллиардеров Билл Гейтс лишился около $1 млрд, так как более чем на 2% подешевели акции компании Microsoft. В настоящее время на счету Гейтса порядка $86,8 миллиарда.

Один из основателей компании Facebook Марк Цукерберг потерял $2 миллиарда. Состояние миллиардера сократилось до $62,3 миллиарда, а акции Facebook упали в цене на 3,3%.

Предприниматель Джеффри Безос, возглавляющий компанию Amazon, обеднел на $1,7 млрд. Таким образом, суммарная стоимость активов, принадлежащих Безосу, сократилась до $81,9 миллиарда.