Серия взрывов в колумбийском порту

По меньшей мере шесть человек погибли и более 20 пострадали в результате нескольких взрывов в порту колумбийского города Картахена, передает BBC.

Причины взрывов устанавливаются. Agence France-Presse со ссылкой на источник сообщает, что полиция выясняет, было ли это спланированное нападение.

"Прогремело три взрыва, два из них произошли на одном и том же месте", - сообщила представитель местной пожарной службы.

По данным пожарных, два взрыва прогремели на территории американского судостроительного завода Astivik, третий - на территории колумбийской судостроительной корпорации Cotecmar.

Сообщается, что после взрывов начался пожар, который вскоре был потушен.

Место происшествия находится в промышленной зоне города, приблизительно в 15 км от туристических достопримечательностей.