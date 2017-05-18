Вооруженные силы США почти завершили развертывание, которое позволяет в любой момент нанести сокрушительный удар по военным объектам КНДР, в частности, путем запуска по уже определенным целям нескольких сотен крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщила в четверг ведущая японская деловая газета Nikkei со ссылкой на осведомленные источники, передает ТАСС.

По их данным, действующая сейчас у Корейского полуострова ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson имитировала удар по КНДР, вынуждая ее военное руководство запускать экстренные системы связи, которые обычно молчат. Путем перехвата этих сигналов было вычислено большое количество важнейших целей, включая подземные бункеры, определено их оснащение.

Выдвижение к Корейскому полуострову из Японии второй ударной группировки ВМС во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan дает возможность одновременного залпа таким количеством Tomahawk, которое позволит нанести по КНДР сокрушительный удар. Он будет дополнен действиями авиации, в том числе стратегических бомбардировщиков, использующих особые бомбы для уничтожения объектов, расположенных глубоко под землей.

Проведена также подготовка к ликвидации большого количества северокорейской ствольной и реактивной артиллерии, которую Пхеньян сосредоточил в районе Сеула. Необходимые для этого силы уже находятся в Южной Корее, утверждают источники газеты.

"Возможность внезапного удара по Северной Корее вполне реальна", - утверждают они. В то же время, по данным источников, США пока намерены использовать мощное военное давление для достижения дипломатических результатов.