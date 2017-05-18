Подписаться на уведомления
 

Эрдоган: «США будут стучать в нашу дверь»

 

Анкара оставляет за собой право принять в одностороннем порядке ответные меры против сил сирийских курдов (YPG) в случае нападения с их стороны без учета мнения других стран, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Sabah.

Переговоры Трампа и Эрдогана прошли в Вашингтоне во вторник на фоне противоречий, обострившихся между двумя странами в связи с недавним решением президента США о вооружении сирийских курдов, ведущих борьбу против террористической группировки «Исламское государство». Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной организацией ПКК, которую как Анкара, так и Вашингтон считают террористической.

«Мы четко сказали США следующее: если будут нападения со стороны YPG на Турцию, мы будем действовать, не спрашивая никого», — заявил Эрдоган турецким журналистам, выступая в посольстве США в Вашингтоне.

По его словам, Турция не будет участвовать в операции по освобождению сирийской Ракки от ИГ, так как США приняли решение об участии в ней YPG.

«Мы сказали им, что не рассматриваем сотрудничество с террористической группировкой в Ракке как здравое решение… Считаю, что США будут стучать в нашу дверь по вопросу Сирии», — отметил Эрдоган.

2393 просмотров


Темы:

Старости
Лейлу и Арифа Юнус доставят в суд принудительно
Лейлу и Арифа Юнус доставят в суд принудительно
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
19 Май 22° / 14°
20 Май 26° / 16°
21 Май 22° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8971 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Яхта азербайджанского олигарха на первом месте фото
Ильхам Алиев на церемонии открытия буровой установки «Гейдар Алиев» фото
Хельсинкская комиссия США о передаче российских «Искандеров» Армении
Зачем нам столько чиновников? наша аналитика
Сотням авиакомпаний запретили летать в Европу
В Иране объявили «день тишины»
Сотрудник NIKOIL | BANK стал призером чемпионата Европы по каратэ-до фото
В Баку задержали фальшивомонетчиков
Эрдоган: «США будут стучать в нашу дверь»
Армяне применили тяжелые минометы
ВМС США готовы нанести сокрушительный удар по Северной Корее Японские источники
Серия взрывов в колумбийском порту
Богатейшие люди мира потеряли миллиарды из-за Трампа
Шантажист угрожал убить детей Шумахера
Раскрыт новый способ жить дольше
Центробанк о резком снижении спроса на доллары
Германия в споре с Турцией просит помощи у США
Конгресс принял закон о санкциях против союзников Асада
Американского адмирала посадили за коррупцию
Нефть слабо дешевеет
100 медалей Азербайджана на Исламиаде Полный список
Легенда в имени Твоем - Джавадзаде наша память
Постпред США: "Венесуэлу ждет сирийский сценарий"
ФБР пошло на Трампа наш комментарий
Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая» эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться