Эрдоган: «США будут стучать в нашу дверь»

Анкара оставляет за собой право принять в одностороннем порядке ответные меры против сил сирийских курдов (YPG) в случае нападения с их стороны без учета мнения других стран, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Sabah.

Переговоры Трампа и Эрдогана прошли в Вашингтоне во вторник на фоне противоречий, обострившихся между двумя странами в связи с недавним решением президента США о вооружении сирийских курдов, ведущих борьбу против террористической группировки «Исламское государство». Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной организацией ПКК, которую как Анкара, так и Вашингтон считают террористической.

«Мы четко сказали США следующее: если будут нападения со стороны YPG на Турцию, мы будем действовать, не спрашивая никого», — заявил Эрдоган турецким журналистам, выступая в посольстве США в Вашингтоне.

По его словам, Турция не будет участвовать в операции по освобождению сирийской Ракки от ИГ, так как США приняли решение об участии в ней YPG.

«Мы сказали им, что не рассматриваем сотрудничество с террористической группировкой в Ракке как здравое решение… Считаю, что США будут стучать в нашу дверь по вопросу Сирии», — отметил Эрдоган.