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В Баку задержали фальшивомонетчиков

 

Сотрудниками Управления полиции Хатаинского района на основе поступившей информации в качестве подозреваемых задержаны житель Баку, ранее судимый Афган Нагиев и житель Шабранского района Сархан Мамедов, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, во время обыска у них были изъяты 4 фальшивые купюры номиналом 50 манатов и 4  номиналом 20 манатов, а также 0,439 г героина. В своих показаниях задержанные сказали, что купюры им дал некий Вюсал с целью сбыта.

На основе этих показаний сотрудники полиции задержали жителя поселка Ени Сураханы, ранее судимого Вюсала Джумшудова.

В квартире задержанного были найдены спецоборудование для печати фальшивых купюр, большое количество фальшивых купюр и другие вещественные доказательства.

Задержанные признались, что собирались сбыть фальшивые деньги в торговых центрах, местах скопления людей в столице и районах республики.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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