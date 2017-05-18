Сотрудник NIKOIL | BANK Гасан Гулиев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по каратэ-до, который проводился в городе Суботица, Сербия, 5-7 мая текущего года, где принимали участие спортсмены из 25 стран. Соревнуясь в тяжелой весовой категории 85+, Гасан одолел представителей Англии, Румынии и Болгарии, однако в полуфинальной встрече уступил болгарскому спортсмену и занял почетное третье место.

Также напомним, что Гасан Гулиев — трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, победитель различных международных турниров.

Следует отметить, что Гасан является обладателем черного пояса - второго дана по каратэ-до.

Коллектив ИКБ «НИКОЙЛ» сердечно поздравляет своего коллегу и желает ему побед на всех дальнейших турнирах!