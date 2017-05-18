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В Иране объявили «день тишины»

 

«День тишины» наступил в Иране за сутки до начала голосования на президентских выборах. Избирательная кампания, длившаяся почти месяц, завершилась в четверг в восемь утра по местному времени. Согласно заявлению Штаба по проведению выборов при МВД Ирана, с этого момента кандидатам и их командам запрещено вести любую агитацию, а СМИ и социальные сети не должны публиковать информацию, способную оказать влияние на исход выборов, передает РИА Новости.

После того как из гонки выбыли два претендента на пост президента, кандидатов осталось всего четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.

Победителем будет признан кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из претендентов, состоится второй тур выборов. По данным соцопросов, проголосовать 19 мая планируют две трети граждан Ирана.

Согласно Конституции Ирана, президент является вторым высшим официальным лицом после духовного лидера страны. Он отвечает за соблюдение Конституции и руководит исполнительными органами власти во всех сферах госуправления, кроме тех, что отнесены к непосредственному ведению верховного аятоллы. Президент избирается на четыре года прямым голосованием  не больше, чем на два срока подряд.

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