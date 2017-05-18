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Сотням авиакомпаний запретили летать в Европу

 

Еврокомиссия опубликовала новый список перевозчиков, которым запрещен полет в Европу. В этом году в нем оказалась 181 авиакомпания из 16 стран мира. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии, пишет Lenta.

Отмечается, что из обновленного списка исключены все перевозчики Бенина и Мозамбика.

При этом в перечень вошли почти все авиакомпании Афганистана, Анголы, Республики Конго и Демократической Республики Конго, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Габона, Индонезии, Киргизии, Либерии, Ливии, Непала, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне и Судана. Перевозчики включены в реестр по причине отсутствия контроля безопасности полетов.

Исключения сделали лишь для некоторых компаний, которым позволили осуществлять полеты только на судах определенных типов. Например, рейсы в ЕС разрешили Air Koryo (КНДР), Iran Air и Afrijet (Габон).

Кроме того, запрет на полеты коснулся Iran Aseman Airlines, Iraqi Airways, Med-View Airlines (Нигерия) и авиационной компании УРГА (Украина), Blue Wing Airlines (Суринам), Mustique Airways (Сент-Винсент и Гренадины) и Air Zimbabwe.

По словам комиссара по вопросам безопасности Виолеты Булц, список призывает страны и авиакомпании задуматься о стандартах. Булц отметила, что исключение Бенина и Мозамбика из реестра говорит о том, что повысить уровень безопасности вполне возможно.

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