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Хельсинкская комиссия США о передаче российских «Искандеров» Армении

 

Председатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Уикер на слушаниях в Вашингтоне в среду поднял вопрос о дестабилизирующем факте передачи Россией угрожающих систем оружия в соседние страны, сообщает Trend.

По словам Уикера, Россия передала ракетную систему «Искандер-Э» государству-участнику ОБСЕ Армении, что вызывает серьезное беспокойство, так как такие дестабилизирующие поставки оружия разжигают напряженность в Европе и Евразии, говорится в расшифровке стенограммы заседания.

В свою очередь, экс-заместитель госсекретаря, глава Бюро по контролю над вооружениями Стивен Радемейкер отметил, что существует международный режим контроля над ракетными технологиями, который ограничивает их передачу. По словам главы Бюро, ключевым вопросом является то, какую версию ракетного комплекса «Искандер» Россия передала Армении, так как разные модификации «Искандеров» имеют разную дальность действия и в зависимости от этого подпадают или не подпадают под ограничения относительно их передачи третьим странам.

«Если это была модификация «Искандер-Э», то это соответствовало бы соглашению по контролю над вооружениями (MCTR). Если же это модификация «Искандер-М», тогда такие поставки были бы недопустимыми. Я видел противоречивые сообщения в прессе о том, какая именно версия ракет была передана Армении», - сказал Радемейкер.

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