Недавно вице-премьер Али Ахмедов анонсировал намечаемые большие реформы в регионах страны. Он, в частности, подчеркнул, что актуальной проблемой применение новых форм управления, в том числе форм административно-территориального управления.

В принципе о нецелесообразности сохранения нынешнего неоправданно большого количества районов с их раздутыми аппаратами исполнительной власти говорят многие и давно, но, как говорится, в лучшем случае на экспертном уровне. Но когда об этом в утвердительной форме говорит вице-премьер и один из руководителей правящей партии «Ени Азербайджан», значит, вопрос можно уже назвать решенным на уровне руководства государства.

Поэтому заявление вице-премьера, прямо скажем, можно сравнить с громом среди ясного неба, ничего хорошего не предвещающим для большого отряда чиновников. Да и население наших районов давно уже свыклось с нынешним положением вещей и с нескрываемой тревогой думает, к чему приведет такая реорганизация, как она отразится на различных сторонах жизни тысяч людей. Что же скрывается за этим заявлением, к каким социально-экономическим последствиям все это может привести?

Haqqin.az решил пролить свет на эти волнующие население вопросы.

Нужна ли вообще оптимизация сообщества госчиновников?

Сразу же отметим – да. Оптимизация состава региональных органов исполнительной власти предусматривает обеспечение наиболее эффективной реализации их функций. Для этого состав и типология местных чиновников должны базироваться на составе и типологии конкретных полномочий воздействия на граждан и местного бизнеса в рамках закона.

Сегодня последние выступают уже не в качестве бесправных «объектов управления», а в роли партнеров государства, как к этому в своих выступлениях призывает и президент Ильхам Алиев. Но в Азербайджане, как и в других странах СНГ, исполнительные структуры продолжают оставаться штабами отраслей централизованного народного хозяйства. Они отвечают не за конкретные функции, а за состояние отрасли, интерпретируя само понятие «отрасль» не как совокупность однородных видов деятельности, а как сеть разнородных организаций, объединенных по принципу ведомственной подчиненности.

Но в условиях рыночной экономики такая система становится не просто неэффективной, а неработающей. Новые рыночные субъекты обладают самостоятельностью, правом выбора и принятия решений. Для них куда важнее, чтобы госструктуры были просто проводниками государственной политики в данной сфере и придерживались принципа равноудаленности объектов государственной и частной собственности. А районные исполнительные власти и вовсе сосредоточили в своих руках все позволенные и непозволенные полномочия, мешая на деле полноценному развитию бизнеса и общества.

В принципе оптимизация госуправления всегда считалась одним из важнейших задач государства. Качество госуправления в сегодняшнем мире - один из ключевых факторов успешного развития страны, в том числе экономического. А часто меняющиеся в последнее время рыночные условия предъявляют все более высокие требования к эффективности исполнительной власти. Для создания современного государства требуется не только правильно оптимизировать экономическую политику, но и выстраивать соответствующую специфике страны систему госуправления. И новая, прямо скажем, сложная ситуация вынуждает руководство Азербайджана прибегнуть вновь к коренным реформам, необходимость которых диктует сама жизнь.

С целью создания социально-ориентированного, конкурентоспособного государства руководством страны был выдвинут ряд приоритетных задач. Они включают - ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность, исключение чрезмерного ее регулирования, снижение административных барьеров для бизнеса, повышение качества и доступность госуслуг населению, прозрачность деятельности органов власти. Но, к сожалению, административная реформа почти не коснулась местных органов.

В целом же система совершенствования госуправления за последние годы разбивалась на несколько базовых блоков: реформа государственной службы, бюджетная реформа, электронное правительство и т.д. Но теперь реализация данных реформ по составу мероприятий и подходам больше уже не позволяет разделять их на отдельные частные реформы. Поэтому, на наш взгляд, в политике президента И.Алиева объектом реформирования стал весь госсектор со всеми его компонентами.

Что говорит статистика?

А стержневые направления совершенствования системы госуправления сегодня диктуют необходимость реорганизации и сокращения функциональной численности районных исполнительных властей. Чтобы не быть голословным, обратимся к статистике.

В 2005-2015 годах доля негосударственного сектора в экономике заметно выросла, казалось бы, это должно привести к сокращению численности госчиновников. Но на деле все обстоит наоборот, количество административных должностей в региональных исполнительных органах увеличилось на 17% - с 25 735 до 30 123 единиц. Хотя во всех районах, за исключением Баку и Сумгаита, социально-экономические показатели ниже, чем в среднем по стране.

Зачем нам в таком случае столько чиновников, к тому же совершенствование системы госуправления на уровне регионов, как утверждают все эксперты, приведет к сокращению административного давления на предпринимательские структуры и наведению порядка в сферах, где присутствует пока избыточное «дублирование» чиновнического вмешательства. Все это будет способствовать разграничению полномочий между региональными органами исполнительной власти и разными ведомствами с контрольными и надзорными функциями. Соответственно, будет усилена личная ответственность госслужащих, что непременно повысит эффективность их деятельности.

К примеру, благодаря реформе налоговой службы были внедрены действенные инструменты защиты прав предпринимателей при взаимодействии с проверяющими органами. В частности, сокращено количество проверок, существенно изменена идеология проведения внепланового контроля. Кроме того, чтобы избежать излишнего госрегулирования, существенно сокращен перечень лицензируемых видов деятельности.

В рамках реформы был введен также институт уведомительного порядка осуществления предпринимательской деятельности, направленный на сокращение административного давления на бизнес на стадии его первоначального запуска. Достаточно высокий уровень прозрачности обеспечен также в другой сфере, которая ранее вызывала большие нарекания общественности - таможенной, где благодаря внедрению прогрессивных методов управления удалось свести к минимуму контакты сотрудников с представителями бизнеса и населением. Правда, недостатки существуют и сегодня, но и реформы еще не завершены, они продолжаются.

Шаги государства

Таким образом, сегодня мы ясно видим следующие шаги государства, направленные на оптимизацию и прозрачность госуправления:

- снижение избыточного государственного регулирования;

- повышение качества государственных услуг.

Отсюда логически напрашивается очередной шаг, на который неминуемо должно пойти руководство государства с целью закрепления указанных реформ. Это

- повышение эффективности органов власти, в том числе и региональных.

Что делать?

Что касается региональных реформ, на наш взгляд, для повышения их эффективности наряду с сокращением численности аппарата районных исполнительных властей надо также реорганизовать с целью оптимизации нынешнее административно-территориальное деление в соответствии с делением по принципу экономических районов.

Это предусматривает создание крупной исполнительной власти в центральном районе конкретной экономической зоны с мобильными представительствами в каждом отдельном районе региона. А для оживления экономической активности на местах можно параллельно создать публичные бизнес-ассоциации. И не только отраслевые, которые уже сегодня действуют в ряде сфер экономики страны, но и региональные. Действующие отраслевые ассоциации вертикального типа не могут гибко решать на уровне конкретного района многие проблемы. Но с такой задачей вполне могут справиться местные ассоциации горизонтального типа. Такой подход, думается, должно усилить полноценное участие местного бизнес сообщества в развитии региона и кооперации его с другими регионами страны.

В рамках проведенных реформ осуществлена работа по регламентации деятельности органов исполнительной власти по предоставлению услуг населению. Но модернизация госуправления – комплексная задача, ее не решить разобщенными усилиями отдельных ведомств. Задачи реформирования системы оказания госуслуг, поставленные главой государства, требовали организации взаимодействия ведомств на новом уровне. В связи с этим был осуществлен переход на межведомственное взаимодействие, что, в свою очередь, потребовало реализации полноценной электронной системы обмена данными между ведомствами, внедрение которой позволяет сократить сроки предоставления госуслуг и повысить их прозрачность.

Это заложило основу для создания сети многофункциональных центров ASAN по предоставлению госуслуг по принципу «одного окна». Внедрение новой системы повысило качество работы исполнительных органов и госуслуг. Этот проект нацелен на оптимизацию предоставления госуслуг и, прежде всего, на обеспечение прав граждан при обращении в госорганы. Такая услуга ориентирована буквально на все группы граждан – как активных пользователей Интернет, предпочитающих удаленные способы получения услуг, так и предпочитающих личное общение с центрами предоставления госуслуг по принципу «одного окна». А последнее внедрение электронного документооборота можно назвать и последним этапом на пути создания в Азербайджане электронного правительства.

Итак, инструменты, созданные с целью снижения избыточного государственного регулирования и повышения качества государственных услуг, позволяют обеспечить информационный обмен между органами исполнительной власти всех уровней; реформирование системы общественных советов, что помогает вовлечь представителей общества в обсуждение решений государственной важности; противодействие коррупции, выявление и последующее устранение причин и условий ее проявления. Да, проведена немалая работа. Она позволила существенно усилить проблематику механизмов госрегулирования (лицензирование, аккредитация, государственный контроль и надзор и т.д.), а также контролировать качество госуслуг.

Все это позволяет главе государства относительно безболезненно проводить дальнейшее углубление на этом этапе административного реформирования в регионах. И недалек, думается, день, когда в регионах страны станет значительно меньше глав исполнительных властей с целой армией разных замов, помощников, советников, которые без конца теребят местных руководителей всех рангов, в том числе и частных структур, мешая им выполнять непосредственные обязанности.