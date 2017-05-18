Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в церемонии открытия полупогружной буровой установки «Гейдар Алиев» на базе по морскому обеспечению и логистике компании Caspian Drilling SOCAR, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в церемонии открытия полупогружной буровой установки «Гейдар Алиев» на базе по морскому обеспечению и логистике компании Caspian Drilling SOCAR, сообщает официальный сайт главы государства.
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